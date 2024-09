Bologna come sta Ferguson? Brucia le tappe | primi scatti in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Lewisè sempre più vicino al rientro in. Il centrocampista scozzese, fondamentale pedina nello scacchiere tattico delche lo scorso anno ha conquistato la Champions League, è fuori da alcuni mesi per la rottura del crociato e sta seguendo un percorso riabilitativo che nella giornata di oggi l’ha visto nuovamente correre sul. Una buona notizia per Vincenzo Italiano che nelle prossime settimane potrebbe ritrovare un giocatore in grado di spostare gli equilibri anche se il rientro dovrà avvenire in maniera graduale. Il lavoro svolto dal capitano rossoblù è ancora differenziato rispetto al resto del gruppo ma nella seduta odiernaha svoltoe cambi di direzione sotto gli occhi di alcuni compagni, felici di rivederlo in un buono stato di forma.