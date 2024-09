Benevento furto alla Libreria Ubik | ‘E’ il secondo in poco tempo Ora solo amarezza e insicurezza’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Di martedì 24 settembre 2024

Nella notte appena trascorsa è stato messo a segno unpresso laLiberiTutti di. I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti nel negozio e hanno scassinato la cassa, riuscendo poi a fuggire con il bottino. Il messaggio pubblicato dai titolari dellaesprime profonda delusione e sconforto: "Avete avuto coraggio ad aprire unaqui!" è una frase che, come raccontano, gli è stata spesso rivolta. "Abbiamo sempre creduto di aver fatto la cosa giusta ma dopo ilcon scasso, la certezza vacilla e lasciano il posto, tristezza e insicurezza". Questo è infatti ilepisodio diche colpisce lain un breve arco di. In entrambi i casi, i malviventi hanno sfondato la vetrina non per portar via libri, ma contanti.