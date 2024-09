Bardi&Rozzio il bunker della Regia Porta inviolata e salvataggi record

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Un portiere strepitoso e un difensore centrale che si ‘immola’ ad ogni occasione per evitare che gli avversari producano azioni pericolose. Parliamo di Francesco Bardi e Paolo Rozzio, rispettivamente il giocatore che fin qui ha collezionato più clean sheet (già tre, come ThiamJuve Stabia) e di Paolo Rozzio che segue a ruota l’ex compagno Filippo Romagna (ora al Sassuolo) per quel che riguarda i ‘’ (37 e 36). Il campione statistico dopo sei partite è ridotto, ma può darci – a grandi linee – le prime tendenze delle squadre di Serie B e sottolinea l’imnza capitale delle due colonneReggiana. Un peso specifico che va ovviamente anche oltre i crudi numeri, visto che si tratta di coloro che – assieme a Luca Cigarini – tengono in mano la leadership dello spogliatoio e sanno sempre quando alzare la voce oppure, al contrario, abbassare i toni.