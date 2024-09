Al primo posto tra i tesori della Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Il percorso didattico è una delle recenti novità, per il campanile e le sue campane. Ma se la “gara“ dei Luoghi del Cuore del Fai dovesse dare ottimi risultati, potrebbero anche arrivare dei finanziamenti o comunque contributi. "In quel caso – dice Silvio Caimi, una delle colonne del Gruppo Campanari, insieme a tanti altri appassionati – sarebbero veramente utili, magari per qualche miglioramento nel percorso, ma anche e soprattutto per la manutenzione. Le campane infatti sono un sistema complesso che non può essere lasciato andare, c’è bisogno di manutenzione ordinaria e, una volta ogni tanto, anche quella, più complessa e onerosa, straordinaria". Al momento è l’unico luogonella top 50classifica, insieme a Villa Mirabellino di Monza, che però è dieci posizioni più indietro.