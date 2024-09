Agroalimentare Lorito Università Federico II | Scienza ricerca e abilità in creazione mozzarella

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Napoli, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) – ?Vogliamo raccontare la storia di un prodotto nato tantissimi anni fa che oggi è diventato uno dei prodotti trainanti del Pilnazionale, ma vogliamo anche spiegare come dietro lac?è anche tanta, non solo l?dei maestri lattiero caseari”. Cosi Matteo, rettore dell?degli studi di Napoli ‘II’, a margine del Convegno sullacampana dop che si sta svolgendo a Napoli.?Gli allevamenti di bufale in Campania sono generalmente allevamenti sani, soggetti a tanti controlli, il prodotto è di qualità grazie anche alle nuove tecnologie e alla”, assicura. “Qualche mese fa – ricorda – abbiamo fatto partire ‘Nina’, una figura virtuale che monitora il web alladei prodotti fake italiani.