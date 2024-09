Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL VITERBESE ANCORA CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE 1 CIMINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 28+000 NEI PRESSI DI RONCIGLIONE. CI SPOSTIAMO ASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA IN INTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE. PER CHI VIAGGIA VERSO IL LITORALE SEGNALIAMO ANCORA FILE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA. INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO PER DANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO AD ACERRA.