The Legend of Zelda | Echoes of Wisdom è il primo capitolo della serie co-diretto da una donna

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 23 settembre 2024) È stato confermato che Theofofè sviluppato da Nintendo e da Grezzo, studio a cui dobbiamo i remake dei vecchi capitolisaga, rivelando inoltre che si tratta delgioco nuovo del franchise co-da una. Il colosso giapponese ha infatti rivelato, attraverso il proprio sito ufficiale, che per la prima nella storiaceleberrimaunofè stato co-da una, oltre a porsi come ilgiocoad avere come protagonista assoluta la Principessae non il classico Link. La casa di Kyoto ha aggiunto che Theofofè stato co-da Tomomi Sano per quanto riguarda Nintendo, mentre il game director di Grezzo è Satoshi Terada, rappresentando di conseguenza una novità assoluta per la