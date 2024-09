Taramasso e problemi di Bagnaia | I tempi non combaciano con le dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 – Peccochiede spiegazioni a Michelin sulla gomma posteriore di Misano 2. Il campione del mondo ha vissuto un calo delle prestazioni dello pneumatico a inizio gp, dovendo rallentare di 3-4 decimi con tanto di sorpasso e fuga da parte di Jorge Martin ed Enea Bastianini. Pecco è scivolato a 3 secondi, salvo poi riaccendersi nella seconda parte di gara quando è rientrato quasi in scia ai primi due per poi cadere alla Quercia. E anche su quellonon ha spiegazioni. Mancava grip a inizio gran premio, poi chiusa di sterzo alla Quercia quando ancora non era in piega. ‘Non so cosa sia successo, per 12 giri la gomma non ha funzionato, poi ha ripreso fino a quando sono caduto. Anche lì non ho spiegazioni perché avevo un angolo ancora piccolo di trenta gradi’, il commento del campione del mondo a fine gran premio.