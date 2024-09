Striscia la Notizia inizia con le botte!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non un inizio col botto ma con leperla. La 37esima edizione, in onda da stasera su Canale 5 alle 20.35, verrà ‘inaugurata’ da un’aggressione a uno degli inviati. Per l’esattezza è Max Laudadio ad esser finito al pronto soccorso, al termine del servizio. Laudadio si è recato a Milano e hinterland per mettersi sulle tracce di un artigiano. Stando alle testimonianze raccolte dall’inviato, l’uomo si sarebbe procacciato lavori edili e sgomberi, salvo dileguarsi nel nulla e far perdere le sue tracce una volta incassati i vari anticipi. Ascoltati i numerosi cittadini presumibilmente raggirati, Laudadio ha dunque raggiunto il presunto imbroglione, che però l’ha accolto in malo modo.