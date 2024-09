Stop alla tecnologia cinese e russa sulle auto La mossa Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il governo degli Stati Uniti intende vietare la vendita nel Paese di veicoli connessi che incorporanoa partire dal 2027. La ragione? Rischi per la sicurezza nazionale. La spiegazione di Washington “Ledi oggi hanno telecamere, microfoni, Gps e altre tecnologie connesse a Internet”, ha sottolineato in una nota Gina Raimondo, segretaria americana al Commercio. “Non ci vuole molta immaginazione per capire che un avversario straniero con accesso a queste informazioni potrebbe rappresentare un serio rischio per la sicurezza nazionale e per la protezione dei dati dei cittadini americani”, ha aggiunto. Non è ancora chiaro quali produttori o modelli saranno interessati dal divieto, che sarà sottoposto a consultazione per 30 giorni prima di essere formalizzato.