Show di Tamberi fuori dal Quirinale dopo l' incontro con Mattarella | beccato così | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prima stringe la mano, nel Salone dei Corazzieri ad Ambra Sabatini ("abbiamo condiviso le stesse emozioni") poi, sciarpa Tricolore al collo, corre verso i tifosi raccolti in piazza del. "Grande sognatore", "ora basta dieta, ti sei guadagnato una carbonara". Il gruppo di supporter, tra selfie e applausi, accoglieGianmarcoconclusa la cerimonia di restituzione della bandiera italiana dagli atleti di ritorno dai giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi. L'atleta azzurro, insieme a Sabatini ha ricevuto da Sergiola 'medaglia' all'affetto e alla generosità, per mutuare le parole usate proprio dal capo dello Stato. Gimbo gareggiò, infatti, ai giochi olimpici di Parigi dello scorso agosto nonostante un forte attacco di coliche renali, finendo lontano dal podio, soltanto 11esimo (risultato dolorosissimo, per lui che era campione olimpico in casa).