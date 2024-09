Scontro tra auto sulla statale muore 82enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente mortale nel Salento. Unotrasi è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.45, e purtroppo ha visto la morte di un anziano di 82 anni che non ha avuto scampo dopo il sinistro. L’episodio è andato in scenastradache collega Maglie ad Otranto, esattamente all’altezza di Giurdignano e, per cause ancora tutte da chiarire e sulle quali indagare, duesono venute a contatto dopo un violento tamponamento.tra, sul posto ambulanza, pompieri e carabinieri A farne le spese con la morte è stato un anziano di 82 anni che viaggiava su una Citroen C3 e per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano.