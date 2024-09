Scarsa partecipazione alle scelte disinformazione paure legittime | da Nord a Sud così cittadini e politica locale si oppongono alle rinnovabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il decreto sulle aree idonee per lenon smorza la sindrome Nimby (Not in my backyard, ossia ‘Non nel mio cortile’), né placa le proteste delle comunità locali, pronte a scendere in piazza contro pale eoliche e pannelli solari a due passi da casa. Alla base delle mobilitazioni possono esserci preoccupazioni, dovute a impatti ambientali, incertezza delle norme e alla pocaai processi decisionali sperimentata finora dai territori, ma anche una resistenza molto meno razionale, alimentata da informazioni non sempre corrette e strumentalizzazioni. Un meccanismo che, a sua volta, genera la cosiddetta sindrome Nimto (Not in my terms of office, cioè ‘Non durante il mio mandato elettorale’). Perché se appoggiare il progetto di un parco eolico e fotovoltaico inviso può far perdere consensi (e voti), allora lafa un passo indietro.