Roma | al lavoro verso Athletic Bilbao Zalewski torna in gruppo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Archiviata la vittoria interna contro l'Udinese, che ha portato in dote i primi tre punti della stagione, laha ripreso ad allenarsi in vista dell'esordio in Europa League. Giovedì alle ore 21:00, infatti, i giallorossi affronteranno gli spagnoli dell'Atletic. L'allenamento odierno ha visto il ritorno indi Nicola, che punta are in campo al più presto dopo essere stato messo fuori rosa. L'esterno polacco ha svolto l'intera seduta con i compagni, un segnale positivo che lo vede sempre più vicino al reintegro completo in squadra. Ancora assente, invece, Enzo Le Fee, ancora alle prese con l'infortunio rimediato nel secondo turno di campionato contro l'Empoli, che prosegue nel suopersonalizzato.