Portovesme sindacati ' da Consiglio sardo atto politico forte'

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono soddisfatti iterritoriali dell'ordine del giorno approvato questa mattina dalregionale sulla vertenza Glencore, alla vigilia dell'incontro al Mimit domani sera (alle 18). Per Emanuele Madeddu (Filctem Cgil) il via libera "è certamente unimportante, dà sostegno alla riunione di domani - sottolinea -. Nel dibattito è emerso in modo chiaro che c'è ancora la volontà e l'esigenza di produrre in Sardegna e di fare ancora industria. Questo rappresenta certamente un buon viatico, ma servono anche risposte su temi strutturali come per esempio l'energia". "Ilregionale farà quadrato, anche perché ripete in continuazione che questa non è una vertenza con colori politici - evidenzia Vincenzo Lai (Femca Cisl) -, quindi siamo tutti uniti: sindaci,regionale, assessori eaffinché la vertenza vada a buon fine".