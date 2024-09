Pillastrini | La Vuelle si prepari sarà una guerra E in molti campi c’è un pubblico da A1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Quello che abbiamo davanti è unonato lacrime e sangue, da battaglia.unaatomica – dice Stefano, che l’altro ieri con la sua Cividale ha affrontato la–. Un torneo dove molte società hanno rotto il salvadanaio e tra queste c’è anche Pesaro. Io conto almeno nove squadre che hanno organici importanti e non è detto che non possa esserci anche qualche sorpresa che arrivi dalle retrovie". Stefanoha sempre legato la propria fama di allenatore, compreso il suo periodo pesarese, a un credo: lavorare per e con i giovani. "Se fosse per me – continua – imporrei un embargo al fine di lavorare per far crescere i giovani perché se continuiamo così, cioè con squadre che sembrano uscite da un elenco telefonico, prima o poi dovremo far arrivare anche ildall’estero. Non c’è più nessun legame tra la squadra e la città".