Per legge non possiamo pulire gli argini

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 – Cento ettari di terra, quelli della Cooperativa agricola Massarenti di Molinella, che sono, nuovamente, scomparsi prima sotto le acque dell’Idice, poi sotto innumerevoli strati di limo. È la terza volta. A parlarne è il titolare Claudio Giacomello. Com’è la situazione? "Non molliamo, ovviamente, anche perchè questa volta, per fortuna, ci è andata fatta meglio rispetto alle precedenti. Quel che è certo, però, è che siamo stanchi di vedere le nostre proprietà e soprattutto il lavoro di tutti noi della Cooperativa andare in fumo per motivi che non dipendono da noi". Quali le cause secondo lei? "In primo luogo bisogna guardare come è stata gestita la chiavica Accursi sul fiume Idice (già finita sotto la lente con l’alluvione di maggio 2023, ndr) che permette di far defluire le acque.