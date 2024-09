Onu Meloni | tempo di crisi dobbiamo agire senza tentennamenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set. (askanews) – In uno "scenario così complesso" come quello attuale "non abbiamo altra scelta che. Viviamo undima lenascondono sempre anche un'opportunità. La paroladeriva dal greco e significa scelta, decisione. Lecostringono a mettersi in discussione, non consentono di tentennare. Nessuno Stato può governare da solo le sfide, per questo l'Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e del luogo più rappresentativo: l'Onu", dove "imparare, capirci e rispettarci". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al 'Vertice del Futuro', nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu a New York.