Napoli si ferma Meret | la grande chance di Caprile

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 - Una delle costanti principali del rapporto tra ile Alexè la precarietà, in tutto. Si comincia dal contratto: tuttora la scadenza recita 30 giugno 2025, con i discorsi per il rinnovo, stavolta vero e non ponte come quello firmato a ottobre 2022, che sono stati fagocitati dai tanti cambiamenti che hanno scosso negli ultimi mesi il quartier generale di Castel Volturno. Si arriva poi ai guai fisici, il vero tallone d'Achille del friulano che periodicamente tornano a galla, frenando le sue velleità di imporsi con costanza con l'azzurro dele magari, Gigio Donnarumma permettendo, anche con quello più scuro della Nazionale.