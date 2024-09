Montignoso si ferma contro l’Unione Tempio Chiazzano Partita pazza al ‘Raffi’ | raffica di gol poi passa il Romagnano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024)4 MULAZZO 3: Mariani, Bongiorni, Frosina, Melis, Bertonelli, Berti, Corsi, Lezza (45’ st Bobbio), Comparini, Lembo (32’ st Mauriello), Bennati. All. Tedeschi. MULAZZO: Leri, Tavaroni, Cisse, Bellotti, Manenti, Malatesta (33’ pt D’Angelo D.), Bortolasi, D’Angelo R., Benedetti, Capo, Occhipinti (26’ st Luccini). All. Bertolla. Arbitro: Ambrosini di Carrara. Marcatori: 3’ Capo (M), 8’, 35’ pt, 20’ st Lembo (R), 25’ pt Bennati (R), 48’ pt, 4’ st Occhipinti (M). Note: 30’ st espulsi Berti (R) e Capo (M). RONAGNANO –al Raffi, dove ilbatte il Mulazzo per la seconda volta in 3 giorni dopo l’1-0 di Coppa di mercoledì. Al 3’ Capo, ben servito da Occhipinti, stappa il match in favore degli ospiti, ma dopo 5’ Lembo pareggia con un gran tiro dal vertice dell’area.