Monia Bortolotti e i figli soffocati dal carcere alla Rems per cure psichiatriche Ma ora è battaglia di perizie

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bergamo – Il suo trasferimento era una questione di tempo, di posti e di una lunga lista di attesa. La disponibilità è arrivata., la mamma di Pedrengo accusata di aver soffocato i suoi duedi 2 e 4 mesi, Alice e Mattia tra il 2021 e il 2022, ha lasciato iled è stata trasferita nella(residenze per l’esecuzione delle misure di sizza) di Castiglione delle Stiviere (Mantova), struttura che ha una sezione dedicata alle madri che hanno ucciso i propri. Ladi Castiglione inoltre è la meno lontana, in termini di distanza, dValle Seriana, dove vive la famiglia della giovane mamma. Il trasferimento in una residenza era stato disposto a luglio dal gip Federica Gaudino all’esito dell’incidente probatorio sulla capacità di intendere e volere da parte della mamma.