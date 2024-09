Mondiali di Zurigo 2024 Vine cade nella cronometro e riparte sanguinante | Colpa mia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre- La storia si ripete (quasi) integralmente: un anno fa, seppurcornice degli Europei, era stato Stefan Kung a tagliare il traguardo in una maschera di sangue dopo una terribile caduta a causa dei piedini delle transenne. Si passa ale al Mondiale ma di mezzo ci sono sempre unae un viso irriconoscibile dopo un tonfo che stavolta non è stato immortatlo dalle telecamere: Jayfinisce rovinosamente a terra in una curva in discesa ma decide di proseguiresua azione, avendo anche la lucidità a fine giornata di masticare amaro per il bronzo (poi andato a Edoardo Affini, con Filippo Ganna e soprattutto Remco Evenepoel a completare il podio) sfumato così.