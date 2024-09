Maresca soddisfatto dei progressi del Chelsea afferma stiamo andando nella giusta direzione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 16:26:13 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Enzoritiene che ilsia in anticipo sui tempi nel tentativo di portare un po’ di stabilità a Stamford Bridge. Il club sembrava mancare di una strategia a lungo termine dopo la sorprendente partenza dell’allenatore Mauricio Pochettino alla fine della scorsa stagione e un’altra estate apparentemente disordinata operazioni nel mercato dei trasferimenti. Ma sotto la guida dile cose sembrano andaree la vittoria per 3-0 di sabato sul West Ham ha permesso alla squadra di salire al quinto posto in Premier League. Il prossimo impegno per i Blues è domani sera lo scontro del terzo turno di EFL Cup contro il Barrow, capolista della League Two, allo Stamford Bridge.ha detto: “Siamo più avanti di quanto ci aspettassimo oggi.