L' allenamento giapponese di soli 5 minuti al giorno che promette di mettere su muscoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il Metodo Sakuma è dovuto a Kenichi Sakuma, rinomato trainerche si è fatto un nome in un mondo in cui le promesse di trasformazione fisica si susseguono, spesso vuote e irrealistiche. In cosa consiste la sua promessa? Un programma di dimagrimento efficace che richiede solo cinquedi tempo. Un approccio che, lungi dal concentrarsi esclusivamente sulla perdita di peso, pone l'accento sul miglioramento della postura e sull'attivazione dispesso trascurati. Un viaggio verso un corpo tonico, accessibile a tutti, indipendentemente dal sesso o dal livello di forma fisica. Metodo Sakuma: la postura è la chiave di tutto Secondo Sakuma la postura è fondamentale. «Contrariamente a quanto si crede, la perdita di peso non ha tanto a che vedere con la morfologia quanto con il modo in cui utilizziamo il nostro corpo», afferma.