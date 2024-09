Kasparov applaude Carlsen grande non solo negli scacchi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mentre scrivo, a Budapest le Olimpiadi sono ancora in corso e non posso dunque dare il risultato. Posso pronosticarlo, però: la prima potenza mondiale è l’India. Non la Cina del “triste y solitario” campione del mondo in carica, Ding Liren, non i campioni uscenti dell’Uzbekistan, che pure hanno fermato l’India sul pari, ma neppure gli Usa, numeri uno per rating ma più attempati, con due trentenni e due quarantenni in campo (Caruana e Wesley So, Dominguez Perez e Aronian). L’India invece no: il più vecchio è Vidit, che di anni ne ha 29, le altreere sono appannaggio dei Big Three, Gukesh, Praggnanandhaa ed Erigaisi, di anni – rispettivamente – 18, 19 e 21. Il presente e il futuro degli. Intanto, a far notizia è stato ancora una volta