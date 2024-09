Inter-Milan 1-2 Gabbia decide il derby | vittoria rossonera

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Successo importante per ilnelcon l’, un 2-1 che sinel finale, all’89’ grazie al colpo di testa di, che chiude la sfida in equilibrio dopo le reti di Pulisic e Dimarco. Dopo seipersi la maledizione è cancellata e il successo esterno consente ai rossoneri di portarsi ad 8 punti ed agganciare proprio l’al sesto posto. Inzaghi aveva un solo dubbio alla vigilia di questosull’esterno destro e alla fine Dumfries è stato preferito a Darmian. Per il resto confermato Lautaro con Thuram in avanti e a centrocampo il trio Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu. Dall’altra parte invece Fonseca fa una mini rivoluzione tecnica, passando ad un 4-4-2 a trazione anteriore con Pulisic e Leao esterni e doppio centravanti Morata e Abraham. In mezzo al campo Fofana con Reijnders, mentre in difesaal posto di Pavlovic.