Il difensore del Manchester City Akanji attacca l’approccio dell’Arsenal nel controverso scontro all’Etihad

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 14:07:53 Il web non parla d’altro: IldelManuelnon è rimasto impressionato dalla tatticanel commovente pareggio per 2-2 di ieri e ha giurato di non permettere alla squadra di Mikel Arteta di conquistare il titolo di Premier League. All’Arsenal è stata negata una famosa vittoriadopo che John Stones ha segnato al 98º minuto il gol del pareggio per i quattro volte campioni in carica di Pep Guardiola. Solo per nuovi clienti. Scommetti 10 £* e ricevi 30 £* in scommesse gratuite. Registrati, deposita tra 5 £* e 10 £* sul tuo account e bet365 ti darà tre volte quel valore in scommesse gratuite quando piazzerai scommesse qualificanti dello stesso valore e queste saranno saldate. Le scommesse gratuite vengono pagate come crediti scommessa.