Il caso Sangiuliano Boccia torna sui social | non ho paura Pm al lavoro sui cellulari sequestrati

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nuovi dettagli e un nuovo attacco di Maria Rosariaviaarricchisce ancora una storia che già vede la manager di Pompei indagata per lesioni, violazione della privacy e minacce a un corpo politico, reato per il quale rischia fino a 7 anni di carcere. Nelle "minacce" c’è però tutto un mondo. Perché laavrebbe usato anche l’arma delle pressioni sulla moglie dell’allora ministro, Federica Corsini, coinvolgendo anche una sua amica, Melania Rizzoli pur di ottenere la nomina al Mic. Corsini, in particolare, sarebbe stata contatta più volte dalla aspirante consigliera ai grandi eventi del ministero per farle sapere della sua relazione con il marito e rivelarle tutti i dettagli, spostamenti inclusi nelle trasferte ufficiali per impegni istituzionali.