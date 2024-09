Il Bologna supera la prova del 9 Eurogol di Castro Monza sbancata Finalmente arriva la prima vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Quando sul maxi schermo dell’U-Power Stadium è apparso il nome di Zirkzee nell’undici titolare, sembrava uno scherzo. E anche di cattivo gusto. Alla fine, però, l’uomo decisivo è stato proprio il nove in maglia. Solo con un nome diverso. All’anagrafe: Santiago. Con un tiro da tre a dieci minuti dalla fine, l’argentino che studia da grande giocatore ha regalato laa Vincenzo Italiano. Festeggia sotto il settore ospiti come un pazzo, l’allenatore rossoblù: agita il pugno, abbraccia tutti, stacca quasi i piedi da terra. E’ un’esultanza che gronda di felicità e rabbia. Sapevano tutti dentro il mondo rossoblù quanto lo svincolo dipesasse nell’economia di questa stagione. C’era da mettersi definitivamente alle spalle un inizio difficile per affrontare un orizzonte a forma di Everest contro Atalanta e Liverpool.