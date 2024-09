I funghi in 4 punti | Attenzione a social e Google Lens! parla l' esperto micologo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non sono dei vegetali, non appartengono al mondo animale e non è nemmeno corretto chiamarli parassiti, anzi contribuiscono al perfetto equilibrio dell’ecosistema. In Italia ci sono oltre 5mila specie conosciute e quelli velenosi non sono poi così inutili (almeno per il mondo animale). Stiamondo dei, quegli «organismi che vanno un po’ per conto loro, non sono associabili a piante o animali perché non possono prodursi nutrimento da soli, ma aiutano le piante stesse a trovare sostanze nutritive e trasformano detriti, come rami o foglie, in nuovo nutrimento e così regolano l’ecosistema», sostiene Nicolò Oppicelli,e divulgatore scientifico. Sfatiamo subito un mito: isi trovano ovunque, anche in «ambiente marino e in alta quota, perfino in Antartide, quelli che poi cerchiamo per il palato (da mangiare, ndr.