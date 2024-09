Gli smalti più amati dalle star per l’autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sempre un passo avanti sul fronte bellezza, leinfluenzano il settore anche quando si parla di manicure: le tendenze unghie per l’Autunno 2024 non fanno eccezione, tanto che ormai quando “una famosa” sceglie un determinato colore tutte lo vogliono. Da questo punto di vista la nuova stagione alle porte ha già decretato i suoi must. Ci sono i colori tipici autunnali, su tutti le sfumature del vinaccia e del mirtillo, mentre avanzano sicure le declinazioni dell’arancio e del verde, sempre in versione calda. Ecco tutti i colori avvistati sulle unghie delle dive, che già piacciono tantissimo. A partire, dall’intenso inchiostro: l’alternativa cromatica sofistica e versatile alle nuance della stagione.