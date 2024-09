Far west al pronto soccorso Quindicenne spacca tutto e prende a botte i vigilantes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildell’ospedale di Prato tenuto sotto scacco per ore da unesagitato che hato due vetrate, ferito una guardia e rapinato un anziano. E’ stata una serata di tensione e paura quella vissuta sabato sera aldel Santo Stefano, da tempo al centro delle polemiche per le continue aggressioni da parte di scalmanati ai danni del personale sanitario. Il problema era stato affrontato di recente in un comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura ma poco è cambiato. E sabato scorso ne è stata la riprova. Il giovane, di origini magrebine, è arrivato alpediatrico alle 19. A portarlo la polizia che lo aveva bloccato poco prima in via Pistoiese, piena Chinatown, dopo aver commesso un furto in un negozio.