Essere genitori | cos’è la sindrome del nido vuoto di cui ha parlato Gwyneth Paltrow

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha recentementein un talk organizzato da Goop, il suo brand di ben, di come si senta da quando Moses e Apple, i figli avuti con l’ex marito Chris Martin, sono andati via di casa per andare a studiare al college. “Sto avendo un crollo nervoso – ha scherzato – sono stata una madre per 20 anni, ma ho deciso di seguire il consiglio della mia amica Jennifer Freed, psicologa e astrologa, che collabora con noi in Goop, che mi ha detto ‘Invece di pensare alcerca di considerarti un uccello libero. Anziché concentrarti sul senso di perdita, pensa al concetto di libertà”. Che cos'è ladel «» e perché l'approccio diè da imitareDi recente l'attrice americana Brooke Shields si è mostrata in lacrime su Instagram, piangendo l'uscita di casa di entrambe le sue figlie, anche loro andate a studiare al college.