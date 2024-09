Esce Marcello Mastroianni Il divo gentile di Barbara Rossi prima presentazione a Fontana Liri

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 23 settembre 2024) ROMA – «Non vorrei apparire snob, ma apprezzo molto il termine che usano i francesi: per dire “recitare” loro dicono “jouer” che in italiano sarebbe “giocare”. Questo è un mestiere meraviglioso: ti pagano per giocare». Così asseriva, parlando del suo rapporto con il mezzo cinematografico,, “il”, come viene raccontato daL'articolo. Il” diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: A Roma ladel libro “Witness 3 – Il cinema al banco dei testimoni” Libri Harmony, cosa sono e chi li legge “Luigi Tenco. Lontano, lontano.