Ecco chi sono gli accumulatori seriali Un nuovo studio rivela le caratteristiche di chi non vuole buttare via nulla | Provano emozioni negative ingiustificate quando si liberano dei propri beni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Serie tv, programmi dedicati, magari anche la casa di qualche amico o parente, ci hanno introdotto alla figura degli. Spesso, soprattutto se agli inizi, si può tendere a sottovalutare questa condizione. Ma può trattarsi di un grave errore che può portare a un successivo, drastico calo della qualità della vita degli individui, senza contare il mancato intervento sulle cause più profonde. Per fare maggiore chiarezza sul questo fenomeno e sui possibili modi di affrontarlo un gruppo dicoordinato dalla prof.ssa Caterina Novara, dell’Università di Padova ha portato avanti una indagine i cui risultatistati pubblicati sulla prestigiosa rivista PLoS One.