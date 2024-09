Donald Trump e il fotomontaggio di Puff Daddy con Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Diddy”, il noto rapper americano, è stato arrestato a Manhattan con l’accusa di tratta di esseri umani e racket. Uno scandalo, definito il «#MeToo dell’industria musicale», che ha avuto un impatto anche sulla campagna elettorale delle presidenziali americane del 2024. Pochi mesi fa,era stata falsamente accusata di aver partecipato ai “festini di Diddy”, sfruttando una foto e un video utilizzati per sostenere questa teoria. Si trattava di una fake news: le immagini mostravano la candidata democratica insieme a un uomo che somigliava vagamente al rapper americano, ma non era lui. La stessa scena è stata successivamente modificata, aggiungendo il volto di, e condivisa dasu Truth con il seguente testo: «Signora vicepresidente, è mai stata coinvolta o coinvolta in una delle follie dei?».