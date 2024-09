Cava de’ Tirreni incontro in Regione per il nuovo PPR

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, lunedì 23 settembre, il Sindaco Vincenzo Servalli e l’Assessore all’Urbanistica Lorenzo Santoro, hanno incontrato a Palazzo Santa Lucia, in Napoli, l’Assessore regionale al Governo del Territorio e Urbanistica Bruno Discepolo per discutere sul redigendoPiano Paesaggistico regionale. E’stata l’occasione per un confronto sulle dinamiche di sviluppo del territorio cavese che non possono essere integralmente sovrapponibili a quelle della Costa d’Amalfi. Grande e’ stata l’attenzione dell’arch. Discepolo che ha assicurato la massima attenzione alle esigenze della città. Gli incontri proseguiranno con una maggiore e più approfondita interlocuzione anche tra i rispettivi uffici tecnici.