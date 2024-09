Castelfidardo lascia l’ultimo posto in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)1 teramo 1 (4-3-1-2): Elezaj; Costanzi, Imbriola, Boccaccini, Fabbri; Baldini, Miotto, Guella (20’ st Gambini); Caprari (32’ st Ausili); Paponi (25’ st Morganti), Nanapere. All. Giuliodori. CITTÀ DI TERAMO 1913 (3-4-2-1): Di Giorgio; Cangemi, Cipolletti, Menna; Loncini, Ferraioli, Esposito (40’ st Baumwoll), Pietrantonio; Pavone (11’ st Tourè), D’Egidio (31’ st Bustos); Galesio. P All. Pomante. Arbitro: Morello di Tivoli Reti: 1’ st Caprari, 15’ st Galesio. Note: spettatori 600 circa.trova il primo punto del campionato. In casa, contro il Teramo, in un’altra sfida tra neopromosse dopo quella persa dai fidardensi una settimana prima a Isernia. E così la squadra di Giuliodori riesce a muovere per la prima volta ladopo tre giornate. I gol entrambi nella ripresa.