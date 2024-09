Attori che premiano attori nasce il premio Unita

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – L’associazione(Unione nazionale interpreti teatro ed audiovisivo) istituisce per la prima volta in Italia unin cui sono le stesse attrici e gli stessia premiare le interpretazioni delle colleghe e dei colleghi nel corso di una serata speciale a Palazzo Ripetta durante la Festa del Cinema di Roma, il 21 ottobre. Ilè espressione della sua missione che dalla sua nascita nel 2020 lavora per promuovere la centralità del mestiere dell’attore e per valorizzare l’impatto potente e vitale che la narrativa cinematografica e televisiva, insieme a quella teatrale, può avere sulla società, tutelando al tempo stesso la parità di diritti e di trattamento, non dimenticando mai il principio “Diverse interpretazioni, uguali diritti”.