Army of the Dead la recensione senza spoiler del film in streaming su Netflix

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo aver esordito alla regia nel 2004 con il remake de L’alba dei morti viventi di George Romero, Zack Snyder torna ad un nuovo universo zombie conof the, insu. E torna anche il riconoscibile stile cinematografico del regista, opulento e orientato in tutto e per tutto alla spettacolarizzazione dell’immagine. Slow-motion, un sacco di effetti visivi e dilatazione dei tempi action, non paiono esserci mezzi termini nell’incontro-scontro con questo modo di fare cinema. O piace, o non piace. Vige la regola dell’immagine cacofonica e caricaturale, come nei primi minuti delin cui vengono i protagonisti e i loro abbozzati background come se fossero personaggi di un videogioco. Siamo in un futuro prossimo, nei dintorni di una Las Vegas invasa dagli zombi e contaminata in seguito alla fuga di un esperimento dell’esercito.