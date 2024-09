Anticipazioni Uomini e Donne 23-25 settembre 2024 | Armando contro Mario

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con un bel po' di ritardo rispetto al solito, oggi, lunedì 23, riapriranno i battenti di, in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45. Stando a quanto emerso dalleinerenti le puntate al 25, si partirà con il botto, sia per quanto riguarda il Trono Over sia per quello Classico. Partendo dal primo, molti esponenti del programma torneranno nel parterre, come ad esempioIncarnato, Marcello Messina, Aurora Tropea,Verona e ancheCusitore. Tra quest'ultimo escoppierà anche una discussione particolarmente accesa. Tra i giovani, invece, come di consueto ci sarà la presentazione dei tronisti. Al momento ne verranno presentati solamente tre, mentre la quarta sarà presentata più avanti.