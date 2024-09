Amadeus debutta sul Nove ma le cose non vanno come previsto | brutte notizie per il conduttore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il 22 settembre 2024 è stato il giorno del debutto disulla nuova rete targata Discovery. Ilha cominciato l’avventura con Chissa chi è nell’appuntamento preserale, mentre in prima serata è andato in scena con il Suzuki Music Party. C’era grande curiosità di vederlo sul piccolo schermo ma i risultati non sembrano essere così brillanti. Se per il game show ci sono buoni presupposti di risalire, il concerto evento non pare aver rispettato le aspettative in termini di ascolti.: la nuova avventura sulL’avventura disui canali Discovery è partita all’insegna di Chissà chi è, il rinnovato solo di nome del già conosciuto Soliti Ignoti.