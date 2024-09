Alluvione a Traversara presidio sanitario attivo per tutta la settimana | gli orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bagnacavallo e frazioni (Ravenna), 23 settembre 2024 – Per far fronte ai bisogni della comunità della frazione bagnacavallese diduramente colpita dall’, Ausl Romagna manterrà il, attraverso i due mezzi mobili, perquesta, domenica compresa. Sarà garantita la presenza medica, infermieristica e di uno psicologo. Inoltre il medico di medicina generale di, dottor Francesco Menchise, sarà presente sul mezzo mobile dell’Ausl, nelle seguenti giornate e fascee: lunedì dalle ore 10 alle 13; martedì 8,30-11,30; mercoledì 16-19; giovedì 8,30-12 e venerdì 16-19. È inoltre stato predisposto, in collaborazione con la Croce Rossa (Comitato di Lugo) un percorso per supportare la consegna dei farmaci ai cittadini dei territori alluvionati.