Aglianese che remuntada San Niccolò vola in vetta

(Di lunedì 23 settembre 2024) Fra pochi giorni sarà la Coppa Toscana a reclamare attenzione, considerando che mercoledì si terrà l’ultima giornata dei triangolari che sanciranno il passaggio del turno. Intanto però, le formazioni di Pistoia e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria devono tirare le somme, alla luce della seconda giornata di campionato andata in archivio ieri. Cominciando dal girone A di Prima, da segno "X": il CQS Pistoia ha pareggiato 1-1 in Garfagnana con il Pieve Fosciana a seguito della rete di Magazzini, mentre il Tempio Chiazzano di Nencini ha fermato al Butelli il Montignoso sul 2-2. Si passa quindi al girone D, dove è arrivata finalmente la prima gioia per l’AMnel modo più rocambolesco: Betti, Poggiani e Bastogi hanno griffato il 3-2 sull’Albacarraia vanificando il doppio vantaggio iniziale degli ospiti.