Aggressione in ospedale l’ira degli infermieri | Non è mai stato attivato il numero dedicato

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prato, 23 settembre 2024 – Il pronto soccorso sprofonda di nuovo nella paura delle aggressioni. A tenere sotto scacco per ore i locali dell’, sabato sera, un ragazzino di appena 15 anni, completamente fuori di sé. Il giovane, di origine magrebine, èportato all’intorno alle 19 da una volante della polizia che lo aveva bloccato in via Pistoiese dopo che il giovane aveva messo a segno un furto in un negozio. Gli agenti si sono resi conto del suodi alterazione e, non essendoci gli estremi per un arresto, lo hanno portato al Santo Stefano, al pronto soccorso pediatrico. Il quindicenne (sembra avesse assunto cocaina) èsedato e spoal pronto soccorso normale per non farlo stare vicino ai bambini piccoli.