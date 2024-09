VIDEO – Inter-Milan ci siamo quasi | i Campioni d’Italia svelano la maglia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è il primo derby della stagione, esattamente cinque mesi dopo l’ultima stracittadina, ovvero quella che ha consegnato ufficialmente la seconda stella alla squadra di Inzaghi. Intanto nello spogliatoio deiè tutto pronto: ecco quale sarà ladi gara DERBY NUMERO UNO –è come sempre una partita molto attesa e ricca di motivazioni. Per isi tratta di un derby che viene disputato esattamente cinque mesi dopo quell’ormai storico 22 aprile, quando Lautaro Martinez e compagni conquistarono ufficialmente il ventesimo scudetto proprio contro i rossoneri. Dall’altro lato la squadra di Paulo Fonseca, reduce dalla sconfitta con il Liverpool in Champions League ma soprattutto da sei derby consecutivi persi, vorrà dire la sua per scacciare via la crisi e dare una sterzata a questo difficile inizio di stagione.