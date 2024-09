Trevisani | Inter-Milan Lautaro Martinez sarà decisivo Poi il pronostico esatto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) A poche ore daRiccardorisponde ad alcune domande legate al derby della Madonnina. Tra queste c’è anche ilcol risultato. LA DIFFERENZA – Riccardo, insieme al suo collega Massimo Callegari, si espone sunel corso della trasmissione di SportMediaset: «I derby del passato peseranno 8, perché sono un macigno gigantesco. Io punto su, perché ha vissuto un periodo troppo brutto e spesso nel derby sa fare la differenza. L’uomo che farà la differenza nelinvece? Non si può non dire Rafael Leao. Mehdi Taremi otitolare? Dico l’argentino. Il futuro della panchina rossonera? Se ilperde sicuramente Paulo Fonseca verrà esonerato. Se vince sicuramente no. Chi dopo di lui sulla panchina del? Massimiliano Allegri! Ildi? Dico 3-1 per l’».