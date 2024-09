Sorveglianza sottomarina per il Bayesian | clamoroso nel relitto i segreti della Cina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo un mese il naufragio in Sicilia dello yachtcontinua ad alimentare voci di risvolti spionistici. Fondate o no, tali voci verranno corroborate dalla decisione annunciata ieri di rafforzare laattorno all'area in cui, lo scorso 19 agosto, s'è inabissato il veliero, durante una burrasca mentre era ancorato a 300 metri dalla costa di Porticello, presso Palermo. Nell'incidente morirono Mike Lynch, imprenditore britannico magnatecrittografia e dell'intelligenza artificiale, sua figlia Hannah e altre cinque persone, fra cui il presidente di Morgan Stanley International, Johnathan Bloomer.