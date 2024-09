Sechi | l' insostenibilità delle polizze casa obbligatorie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Negli Stati Uniti non esistono leggi che obbligano a assicurare la, ma quando si acquista l'immobile con un mutuo il finanziatore richiede la sottoscrizione di una polizza per coprire i rischi. Anche in Italia non esistono obblighi, i ripetuti eventi catastrofici hanno aperto un dibattito sull'obbligo di assicurare l'abitazione. C'è chi pensa che sia una buona idea procedere in quella direzione, qui a Libero abbiamo buone ragioni per sostenere che l'tà sia una cattiva idea. Quelli ambientali sono tra i rischi più temuti dalle compagnie assicuratrici, sono difficilmente prevedibili e se lo diventano, quel bene automaticamente non verrà assicurato da nessuno. Secondo i dati Ispra, l'Emilia-Romagna ha il 45,6% del territorio potenzialmente allagabile, la popolazione esposta supera il 60%.