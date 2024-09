Riflessioni su di questa settimana cruciale per la geopolitica e la minaccia globale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 22 settembre 2024) “Negli ultimi quattro giorni, il mondo ha rischiato di scivolare nuovamente sull’orlo di una guerra nucleare. Venerdì 13 ottobre 2024, il presidente russo Vladimir Putin ha preso in mano il microfono e, davanti al mondo intero, ha lanciato un ultimatum: “Se la Russia sarà colpita da missili di grande portata, prenderemo misure di risposta immediate.” Ha accusato le potenze occidentali di essere dietro ai missili che potrebbero arrivare sul suo territorio, chiarendo che l’Ucraina non dispone delle tecnologie necessarie per gestire armi di tale calibro e anche se le ricevesse da Paesi alleati non le saprebbe assolutamente far funzionare. La sua dichiarazione ha fatto salire la tensione internazionale a livelli allarmanti, evocando ricordi della “crisi “dei missili di Cuba del 1962.